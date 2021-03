Iniciativa privada pode comprar vacinas? Entenda o projeto de lei

A lei teve origem no PL 534/2021, projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (foto: Alan Santos/PR ) projeto de lei 534/21 que permite empresas e entidades privadas comprarem vacinas contra COVID-19 já registradas em caráter emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Entre a medida provisória e dois projetos de lei que foram sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , na tarde desta quarta-feira (10/3), está oque permite empresas e entidades privadas compraremcontrajá registradas em caráter emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ().

Foram sancionados pelo presidente:

PL 534/2021 : facilita a compra de vacinas pela União, pelos governos estaduais e municipais e pela iniciativa privada.

: facilita a compra de vacinas pela União, pelos governos estaduais e municipais e pela iniciativa privada. MP 1.026/2021 : permite compra de vacinas antes de aval da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá sete dias úteis para a agência decidir sobre a aprovação temporária de vacinas.

: permite compra de vacinas antes de aval da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá sete dias úteis para a agência decidir sobre a aprovação temporária de vacinas. PL 2.809/2020: prorroga até 31 de dezembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade de manutenção de metas pelos prestadores de serviço de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).





A lei teve origem no PL 534/2021, projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).



O texto, aprovado no Senado no dia 24 de fevereiro, também permite que os compradores assumam a responsabilidade civil pela imunização, o que pode abrir caminho para a entrada de novas variedades de vacina no país, já que essa é uma exigência de vários fabricantes do imunizante.









Leia: Em discurso, Bolsonaro insiste em remédios sem eficácia contra COVID-19 “O projeto [que deu origem à nova lei] representa o marco de uma segurança jurídica para a União para a contratação de laboratórios que forneçam a vacina. É mais uma etapa no enfrentamento da pandemia”, afirmou Pacheco durante cerimônia no Planalto.Leia:

De acordo com o projeto de lei, as doses adquiridas devem ser doadas para o SUS integralmente, caso a vacinação dos grupos prioritárias ainda esteja acontecendo.





Depois da finalização da vacinação, o setor pode ficar com metade das vacinas. Elas precisam ser aplicadas de forma gratuita.





A lei também permite que estados e municípios comprem o imunizante. (Com agências)

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.