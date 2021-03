Vereador de BH tira máscara durante sessão e logo depois diz estar gripado

O vídeo, publicado pelo jornalista Lucas Ragazzi, no Twitter, acabou viralizando. Antes de discursar, Juliano Lopes pediu ao presidente da sessão para falar sem a máscara, alegando estar numa “distância confortável” dos demais vereadores. Com a autorização, ele começou a falar dizendo que, com a ausência do acessório, seria “melhor para se expressar”. Foi aí que revelou ter desenvolvido um quadro gripal.