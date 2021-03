'Se for tentativa de censura, sairá pela culatra', diz médico de Pelotas

Pedro Hallal, epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas (RS) (foto: Reprodução/UFPEL)

Denunciado à Controladoria-Geral da União (CGU) após criticar a atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia, o epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas (RS) Pedro Hallal promete não se calar.Ele assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em que se compromete a cumprir o Estatuto do Servidor Público, que proíbe "manifestações de apreço ou desapreço na repartição", mas afirmou, em entrevista, que o episódio não vai impedi-lo de expressar suas opiniões "exatamente da mesma forma". Para ele, o TAC "é uma vitória contra uma investida autoritária".No final do ano passado, a gente fez o processo eleitoral de escolha dos próximos reitores da UFPel e o professor Paulo Ferreira foi eleito. No começo de janeiro, saiu a nomeação da professora Isabela Andrade, que tinha sido a segunda colocada. Aí começou um movimento de indignação, como aconteceu em outras 19 universidades até então. Resolvemos expor o que estava acontecendo. Fizemos uma live, e houve várias manifestações. Fiz um discurso de 14 minutos. E, realmente, no último minuto e meio da live, fiz aquela manifestação que acabou viralizando. Disse que o presidente não manda na UFPel e, no final, usei o termo "desprezível".Um ou dois dias depois, recebi um vídeo completamente descontrolado de um deputado federal (Bibo Nunes), de 12 minutos, dizendo horrores sobre a gente e que iria me processar. Ele entregou a denúncia e o processo então chegou à CGU, que me mandou um relatório em que ficava afastada a possibilidade de qualquer infração disciplinar grave - que era o que o deputado queria - e dizia que a única eventual falta funcional que eles vislumbravam, em tese, seria essa violação que acabou entrando no TAC. A CGU, neste caso, procedeu exatamente como eu procederia como gestor. O TAC é sem reconhecimento de culpa. Com a assinatura, o processo foi arquivado.Não tenho nenhuma crítica à classificação que a CGU fez. Para mim, com a assinatura do TAC, colocamos uma pedra sobre esse assunto. O que espero é que nunca mais um pesquisador brasileiro precise passar pelo que eu estou passando.Seria muita coincidência que isso tivesse acontecido exatamente com o pesquisador que vem sendo uma das vozes mais críticas à atuação do governo durante a pandemia. Se for uma tentativa de censura, sairá pela culatra. Seguirei emitindo minhas opiniões exatamente da mesma forma como as emitia antes desse processo, porque a minha opinião científica sobre a condução desastrosa da pandemia pelo governo federal não muda em decorrência desse episódio.Vou continuar exercendo o meu trabalho como eu sempre fiz, desde 2005. Minhas opiniões continuarão sendo emitidas da mesma forma. Especificamente em relação ao assunto que tanto incomoda, seguirei divulgando que três a cada quatro mortes que aconteceram no Brasil não teriam ocorrido caso o governo federal não fosse um fracasso tão vexatório no enfrentamento da pandemia como vem sendo.Porque num momento de exceção como esse, um processo que jamais poderia ter existido poderia ter um desfecho surpreendente. No limite, o deputado que me denunciou queria me demitir do serviço público. E nem uma advertência eu recebi. É uma vitória contra uma investida autoritária, que saiu derrotada. Durante toda minha carreira, jamais cometi infração disciplinar e pretendo seguir não cometendo durante o restante da minha vida pública.