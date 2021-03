Ex-aliado, deputado do PSL chama Eduardo Bolsonaro de traidor e ladrão

Deputados Eduardo Bolsonaro e Julian Lemos Lemos (foto: ExpressoPB)

@BolsonaroSP Me deixa no meu lugar quieto, vai por mim, você tem mais a perder do que eu, você só tem uma coisa contra mim, a mentira, traidor covarde de todos são vocês, o povo ainda não percebeu, mas eu sim, o quanto são traidores, ingratos e desonestos, não tenho medo de você! %u2014 Julian Lemos Deputado Federal (@JulianLemosopb1) March 1, 2021

Eu sou o alvo da Gestapo de @BolsonaroSP O principal deles, se algo me acontecer já sabem.

O alvo deles é eliminar moralmente, policamente e até a vida dos que não se submetem a toda essa farsa, eu sei como jogam, eu sei como fazem, e eles sabem que sei, são capazes de tudo. %u2014 Julian Lemos Deputado Federal (@JulianLemosopb1) March 1, 2021

Desavenças

Quem é Julian Lemos

O deputado federal(PSL-PB) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (01/03), para chamar o deputadopara um debate.Lemos acusa Eduardo e ode, chegando até a fazer ameaças. Do mesmo partido, ambos, no passado, eram aliados.Lemos usou uma manchete veiculada no jornal O Globo, dando conta de que Eduardo está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por uso deem espécie para pagarnos Rio de Janeiro, sua cidade natal.A desavença entre os dois começou quando, em 2019, integrantes do PSL começaram a brigar pelo controle do fundo partidário da legenda.Para se ter uma ideia da importância dos valores cobiçados: O PSL se tornou, com a eleição em 2018, o segundo maior partido da Câmara dos Deputados e a principal força governista no Congresso, com 52 deputados, perdendo só para o PT, que elegeu 56 parlamentares.Com a eleição da bancada, a participação no fundo partidário saltou de R$ 9,7 milhões, em 2018, para R$ 110 milhões, em 2019. Em 2020, esse valor girou em torno de R$ 500 milhões.Gulliem Charles Bezerra Lemos, mais conhecido como Julian Lemos, é um empresário e político brasileiro, filiado ao PSL. Foi eleito deputado federal pela Paraíba nas eleições 2018, obtendo 71.899 votos e ficando na 10ª posição. Foi o coordenador da campanha presidencial de Jair Bolsonaro na Região Nordeste.A partir de 2019, se tornou um desafeto do clã Bolsonaro em função das brigas para controle do fundo partidário. Na época, Bolsonaro, rompeu com o partido, se desfiliando, levando consigo o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos/RJ) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos/RJ).Até hoje, o presidente continua sem partido. Há indicações de que Bolsonaro anunciará agora em março a qual partido irá se filiar