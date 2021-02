Bolsonaro se reúne com Lira, Pacheco e Guedes para discutir sobre auxílio

O diálogo ocorre após o presidente criticar medidas de isolamento tomadas por governadores (foto: Bolsonaro/Twitter/Reprodução )

O presidente Jairse reuniu na noite deste domingo (28) com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado (PP-AL), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e com ministros, no Palácio da Alvorada. De acordo com o chefe do Executivo, o encontrou tratou de medidas econômicas e do combate à pandemia, como extensão do auxílio emergencial e da vacinação contra a COVID-19. O diálogo ocorre após ocriticar medidas de isolamento tomadas por governadores.