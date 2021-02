Maior parte da população aprova a candidatura de Kalil ao governo de MG

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, durante entrevista coletiva (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Umafeita pelo Instituto Paraná Pesquisas, cujo resultado foi divulgado nesta quinta-feira (25/02), mostra queouvidosdo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), para oGerais nas eleições de 2022.Dos 705 eleitores ouvidos entre 18 e 22 de fevereiro, 56,6% aprovam a renúncia de Kalil à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para tentar o governo de Minas. Outros 38,6% são contra a postura. Não souberam ou não opinaram somaram 4,8%.Kalil não descarta uma candidatura ao governo de Minas nas eleições de 2022. Em novembro do ano passado, em entrevista ao programa "Roda Viva", da "TV Cultura", o prefeito de BH disse que "se for carregado, que disputaria até a presidência do Brasil". Na mesma conversa, o chefe do Executivo municipal expôs suas diferenças com Romeu Zema (Novo), atual governador do estado, com quem teve atritos durante a pandemia da COVID-19.“Belo Horizonte não existe, está fora do cardápio do governo de Minas. A maior cidade de Minas Gerais está fora. E mais, agride a quem deve. Como eu sou devedor de alguém, eu agrado quem eu devo. Então, agride Belo Horizonte como se não tivesse devendo a Belo Horizonte, ao longo dos 36 meses que ele prometeu pagar, quase R$ 700 milhões”, disparou o prefeito.Na pesquisa feita pelo Instituto Paraná, cujo resultado foi divulgado nessa quarta-feira (24/02), Zema ganhou nas quatro simulações feitas pela entidade, inclusive contra Kalil. No entanto, o prefeito de BH foi reeleito com 63,36% dos votos, contra 9,95% do segundo colocado, Bruno Engler (PRTB), o que dá margem para o chefe do Executivo municipal tentar a cadeira de governador de Minas.Desde a reeleição no ano passado, Kalil tem crescido enquanto figura política nacional. Somente em 2021, o prefeito de BH já participou de reuniões com diversos políticos, entre eles o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado Federal, e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, ambos ainda quando estavam em campanha.Nesta quinta-feira, Kalil terá reunião com Fernando Haddad (PT), candidato à Presidência da República derrotado nas eleições gerais de 2018 e cotado para disputar o cargo novamente em 2022.A pesquisa atinge um grau de confiança de 95% para uma margem de erro estimada em, aproximadamente, 4% para os resultados gerais.