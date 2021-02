No dia que Brasil chega a 250 mil mortos, Planalto tem aglomeração em posse

Com a presença do presidente(sem partido), ado ministro Onyx Lorenzoni, que assume a Secretaria-Geral da Presidência, e do deputado João Roma (Republicanos-BA) no Ministério da Cidadania, provocou uma aglomeração na porta do Palácio do Planalto na noite desta quarta-feira (24/2). O evento contou também com a presença de outras autoridades. e, pelasda TV Brasil, foi possível ver umade pessoas, e algumasestão usando

Durante a posse de ministros, no Palácio do Planalto é possível ver uma grande aglomeração de autoridades, com o presidente Jair Bolsonaro no centro

Veja vídeo: 265 prefeitos se aglomeram com Bolsonaro no Palácio do Planalto

Na tarde dessa terça-feira (23/2), outra cerimônia provocou aglomeração no Palácio do Planalto. Foi no lançamento do Guia do Prefeito , que contou com a presença de 265 prefeitos e prefeitas de diferentes regiões do país. Vários deles queriam uma foto com o presidente Jair Bolsonaro e acabaram não mantendo o distanciamento e se concentrando em volta dele. Muitos estavam sem máscaras.