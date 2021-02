Na ONU, ministro de Bolsonaro critica lockdown para conter a COVID-19

Ernesto Araújo disse que as 'sociedades estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde' (foto: ONU/Reprodução)

Tempo para propaganda

Dois brasileiros

O ministro das Relações Exteriores,, criticou nesta segunda-feira (22/2) o “tecnototalitarismo” e as medidas de lockdown adotadas durante a pandemia do novo. As declarações foram feitas no 46º encontro anual do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.Durante o evento, Ernesto Araújo fez uma série de críticas, entre elas, sobre os lockdowns adotados por diversos países na intenção de conter o avanço da. “Sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde”.O ministro também criticou o “tecnototalitarismo”, o qual ele enxerga como um “grande desafio” para a sociedade moderna: “Nossa tarefa é garantir que essas tecnologias sirvam para libertar e engrandecer o ser humano, e não para submetê-lo ou apequená-lo, transformando cada homem e cada mulher a uma simples combinação de dados a serem explorados”.Enersto Araújo ainda deu conotação ideológica a seu discurso: “A maré crescente de controle da internet por diferentes atores, movidos por objetivos econômicos ou ideológicos, precisa ser detida”.A ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos,, por sua vez, ressaltou, em discurso, as atitudes do governo federal no enfrentamento da COVID-19 e usou seu tempo de fala para fazer “propaganda” de programas do governo. Entre eles, o Abrace Marajó, que visa o desenvolvimento sustentável da Amazônia e que tem “ênfase na proteção da floresta e, principalmente, de quem vive nela”.Damares também ressaltou que a defesa de direitos da, dos jovens e principalmente dos idosos é uma prioridade do governo brasileiro. E comentou a operação policial deflagrada no ano passado que apurou mais de 13 mil denúncias contra idosos em todo o país.Outro exemplo de prioridade citado pela ministra foi o plano decontra a COVID-19, apesar dos problemas de compra e distribuição das vacinas no Brasil.Foi a primeira vez que o país se apresentou ao conselho com dois oradores, de acordo com a própria ONU.De acordo com a organização, fica a critério do país decidir se irá dividir o tempo de discurso (cerca de 7 minutos) entre um ou dois oradores.O Itamaraty informou ao Correio que "a indicação de ambas as autoridades ministeriais para o evento decorre da pertinência temática e da relevância dos temas discutidos no CDH para ambas as pastas governamentais".