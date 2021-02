Presidente do PSL-MG volta atrás e vota por manter Daniel Silveira preso

Delegado Marcelo Freitas indicou uma postura nas redes sociais, mas praticou outra em votação (foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)









Para Marcelo Freitas, em um post feito nas redes sociais na última quarta-feira (17/02), a ação de Daniel Silveira ao proferir e divulgar em vídeos ataques verbais a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e defender o Ato Institucional número 5 (AI-5), lei mais rígida da Ditadura Militar, foi “deprimente e reprovável”, mas enxergou “excesso na prisão”.





“Nos parece que houve um excesso na prisão. Além da contestável situação flagrancial, é discutível observar pessoas (deputados e deputadas) acusadas de homicídio e corrupção permanecendo soltas, enquanto excessos de linguagem, reprováveis repito, levam à prisão. Ademais, não houve qualquer solicitação do Ministério Público, leia-se PGR, em contradição ao sistema acusatório. Creio que se o Ministro Alexandre de Moraes tivesse aguardado uma noite a mais, a prisão não seria decretada. A Câmara dos Deputados, assim, deve derrubar a prisão”, afirmou Freitas.





Serei extremamente técnico em minha posição. pic.twitter.com/f1ZIqUcqPa %u2014 Delegado Marcelo Freitas (@DelegadoFreitas) February 17, 2021 Além de ficar preso, Daniel Silveira corre risco de sofrer outras consequências. Um exemplo é a desfiliação ao PSL . Por meio de nota divulgada pelo presidente nacional da legenda, o deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE), o partido se coloca contra os atos do parlamentar carioca e disse que já começou a tomar medidas cabíveis para retirá-lo da legenda.

“Nos parece que houve um excesso na prisão”. Foi assim que o deputado federal, presidente doem Minas Gerais, classificou a reclusão do também deputado(PSL-RJ). Nas redes sociais, Marcelo Freitas disse que usaria um “argumento extremamente técnico” para justificar seu voto , ao que tudo indicava, contrário à permanência de Silveira na prisão. No entanto, a Câmara dos Deputados decidiu por manter o parlamentar encarcerado , e com a “ajuda” de Freitas.