PGR prepara denúncia contra deputado bolsonarista preso por ataques ao STF

(foto: Pablo Valadares/Camara dos Deputados)

O vídeo

(PGR) já estaria preparando umacontra o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso depois de divulgar vídeo ofendendo e dizendo que imaginava os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sendo agredidos na rua. Uma fonte da procuradoria disse que a informação já circula no órgão, e que a denúncia já estaria, inclusive, pronta.A prisão foi no âmbito do inquérito das fake news, que apura informações falsas e ofensas a ministros do. Silveira também é alvo do inquérito que investiga financiamento e organização de atos antidemocráticos.Ambos são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão em flagrante do deputado por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional.Em junho do ano passado, o parlamentar já foi alvo de busca e apreensão no âmbito do inquérito que apurae teve quebra de sigilo bancário decretada.A liminar do ministro determinou o flagrante sob a alegação de que o vídeo divulgado pelo deputado continuava disponível na internet, o que significava que o crime continuava sendo cometido.A decisão de Moraes foi confirmada por unanimidade pelos colegas da Corte na tarde desta quarta-feira (17).Por ser parlamentar, a Constituição Federal prevê que no caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, a Câmara dos Deputados deve ser comunicado no prazo de 24 horas para, pelo voto da maioria (257 votos) decida por manter ou não a prisão.A comunicação chegou ao gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), às 13h desta quarta-feira. Ele está se reunindo com a Mesa Diretora e com o colégio de líderes para definir sobre sessão que decidirá à respeito da prisão do deputado.Em vídeo divulgado ainda na terça-feira, Silveira atacou ministros do Supremo, em especial o ministro Edson Fachin.“O que acontece Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da p*** que tu tem, essa cara de vagabundo. Várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra, quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte… Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra... Que que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência ? Não... Eu só imaginei", afirmou.A gravação foi fomentada por declarações do ministro, que disse ser “intolerável e inaceitável qualquer tipo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário”.Ele disse isso depois que foi divulgado trecho do livro ": conversa com o comandante", escrito pelo pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Celso Castro.Nele, o general afirmou que tuítes de 2018, feitos em seu perfil no Twitter no dia em que o Supremo analisou o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, foram discutidos com a cúpula do Exército e com integrantes do Alto Comando residentes em Brasília. Segundo ele, o texto divulgado no Twitter foi "um alerta, muito antes que uma ameaça".