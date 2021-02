Bolsonaro: 'Anvisa está preocupada com a vida e não com a burocracia'

AM

Jair Bolsonaro (sem partido): 'Anvisa é independente e tem uma responsabilidade enorme (foto: Marcos Corrêa/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (08/02) durante entrevista ao jornalista José Luiz Datena, na Band TV. (sem partido) defendeu a(Anvisa) nesta segunda-feira (08/02) durante entrevista ao jornalista José Luiz Datena, na Band TV.









“Ele é líder do governo. Venho conversando com ele, mas ele tem uma liberdade muito grande. Não apoio a briga com a Anvisa. O órgão é independente e tem uma responsabilidade enorme”, conta Bolsonaro.





Segundo o presidente, a Anvisa está preocupada “com a vida e não com a burocracia”.

Entenda









Ricardo Barros é ex-ministro da Saúde e frequentemente é citado como opção para substituir o atual ministro da pasta, general Eduardo Pazuello.