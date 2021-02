'Executivo e Legislativo são um poder só', diz Bolsonaro sobre o Congresso

AM





Bolsonaro começou o discurso dando os parabéns para Pacheco e Lira. Ambos foram apoiados pelo presidente nas eleições: "Nós do Executivo e Legislativo trabalhamos afinados, como se fosse um só poder”.





“Vivemos crise, sim. Temos problemas. Buscamos solução. O duro é resolver sozinho e não poder contar com um braço amigo”, afirmou, fazendo referência a Pacheco e a Lira. O presidente reconheceu que o Brasil vive umapela pandemia deEle inclusive voltou a admitir que o país passa por um momento difícil economicamente. “Vivemos crise, sim. Temos problemas. Buscamos solução. O duro é resolver sozinho e não poder contar com um braço amigo”, afirmou, fazendo referência a Pacheco e a Lira.





Pacheco





O senador Rodrigo Pacheco (DEM) (foto: Agência Brasil/Reprodução) O senador Rodrigo Pacheco foi eleito, na segunda-feira (1º) da semana passada, presidente do Senado e do Congresso Nacional pelos próximos dois anos.

Pacheco recebeu 57 votos e Simone Tebet (MDB-MS), 21. Os dois foram os únicos que restaram na disputa após Lasier Martins (Pode-RS), Major Olímpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO) terem desistido em favor de Tebet.





Lira

O deputado Arthur Lira (PP-AL) (foto: Agência Brasil/Reprodução) Também nessa segunda, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados e ficará no comando da Casa Legislativa pelos próximos dois anos, até 2023.

Lira recebeu 302 votos, mais que o dobro do segundo colocado, Baleia Rossi (MDB-SP) (145 votos) e mais que a metade dos 505 votantes. Com isso, a vitória foi definida já no primeiro turno.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina