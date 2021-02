'Capitão Cloroquina': ilustração de Bolsonaro viraliza nas redes

AM





“O super-poder do Capitão Cloroquina é matar”, escreveu um internauta. “O Capitão Cloroquina, além de genocida, desconhece o Brasil real. Não é à toa que governa mal”, escreveu outro.





Ilustrada pelo artista Cristiano Siqueira, a imagem vem rodando as redes sociais e acabou criando um novo apelido para o presidente da República.



O artista é conhecido por seus desenhos com cunho político. No Instagram, ele coleciona um pouco mais de 70 mil seguidores.

''Pelo menos não matei ninguém''





Durante a tradicional live de quinta-feira, o presidente voltou a defender o uso da cloroquina, para tratar a COVID-19. Ao lado do diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, Bolsonaro disparou contra quem critica o uso das substâncias.





“No meu prédio mais de 200 pessoas pegaram COVID. Não sei se a maioria ou minorias, mas lá falava-se do tratamento e ninguém foi para o hospital. Para que correr esse risco? Deixa de ser otário. Estamos vivendo um momento de crise. São vidas que estão em jogo. Pode ser que lá na frente falem que a chance é zero, que é placebo. Tudo bem. Paciência, me desculpem, tchau. Mas pelo menos não matei ninguém.”





Pedidos do Butantan





Enquanto o Brasil ainda não tinha traçado um plano de vacinação e não havia fechado acordos com nenhuma farmacêutica para adquirir imunizantes contra a COVID-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu três ofertas do Instituto Butantan para comprar a CoronaVac, vacina produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac.