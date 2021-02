Câmara de BH cria comissão de defesa e proteção dos animais

AM

Duda Salabert (PDT) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA press) Câmara de Belo Horizonte aprovou na quarta-feira (03/02), em plenário, o requerimento da vereadora Duda Salabert (PDT) para que seja criada a Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais. aprovou na quarta-feira (03/02), em plenário, o requerimento dapara que seja criada a





De acordo com a vereadora, a comissão visa discutir questões animais pelo viés da saúde única, compreendendo que há uma interdependência entre saúde animal, ambiental e humana.





“Essa comissão terá o objetivo de promover estudos e outras ações visando a criação de leis e de políticas públicas que promovam o respeito aos animais não humanos das diversas espécies que coexistem com a população humana de BH, assim como o seu bem-estar, sob o conceito da saúde única”, escreveu Duda pelo Instagram.





Segundo Duda, a “vitória’ e do movimento de defesa dos animais. “Há duas semanas dei início a essa movimentação, colhendo assinaturas de vereadoras e vereadores que se preocupam com as saúdes humana, ambiental e animal”, explica.





Em outras legislaturas, as questões animais estavam diluídas em questões ambientais, o que resultou em discussões ineficientes acerca do assunto.



Agora, com a nova comissão, assuntos como os cem mil cães abandonados em Belo Horizonte, poderão ser discutidos na Câmara.





Mesa diretora

Após a aprovação, os líderes de bancadas são responsáveis por indicar à mesa diretora os membros que irão integrá-la.



A presidência da casa será responsável por determinar a composição do colegiado.