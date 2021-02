Deputado Fábio Ramalho aponta 'influências externas' na eleição da Câmara

Além do apoio de Jair Bolsonaro (sem partido) ao vencedor Arthur Lira (PP-AL), o terceiro colocado na corrida pela Mesa Diretora aponta a participação de governadores estaduais em prol de Baleia Rossi (MDB-SP), que terminou na segunda posição. Ainda segundo Ramalho, presidentes de partidos dos dois blocos tentaram persuadir parlamentares em busca de votos.

Ramalho se lançou candidato almejando a. Em discurso antes da votação, criticou a postura de líderes partidários no processo eleitoral interno. Segundo ele, a ideia de alguns era conduzir as bancadas como “boiadas”. O problema, assevera, só pode ser resolvido com a distribuição do protagonismo entre o conjunto de deputados.