Lira e líderes da Câmara chegam a acordo sobre integrantes da Mesa Diretora

Colégio de líderes se encontrou nesta terça para tratar da composição da Mesa da Câmara (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados )

Amanhã teremos a abertura do ano legislativo do Congresso Nacional. Vamos conversar com o presidente @rpsenador para instalar a CMO. Também vamos realizar a reunião de líderes na quinta-feira. %u2014 Arthur Lira (@ArthurLira_) February 2, 2021

Integrantes dados Deputados fecharam, nesta terça-feira (2/2), acordo para a composição dado Parlamento. A definição dos ocupantes dos cargos ocorre nesta quarta (3). Nessa segunda, o presidente eleito, Arthur Lira (PP-AL), anulou o bloco liderado por Baleia Rossi (MDB-SP), seu rival no pleito.Agora, contudo, o alagoano e a oposição firmaram as bases para um consenso sobre os postos vagos.“Chegamos a um acordo sobre a eleição da Mesa Diretora. Sempre trabalharei para que os acordos sejam feitos, ouvindo sempre a maioria”, anunciou Lira, pelo Twitter.Dez partidos formaram o bloco que apoiou Baleia: PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. Com a decisão de Arthur Lira de anular a chapa, um novo cálculo terá que ser feito para a eleição de quinta, com base na proporcionalidade das bancadas e blocos.Segundo O Globo, o primeiro vice-presidente deve ser Marcelo Ramos (PL-AM), enquando André de Paula (PSD-PE) deve ser um dos segundos vices. O também pernambucano Luciano Bivar (PSL) pode ficar com a primeira secretaria. A conterrânea dele, Marília Arraes (PT), é cotada para a segunda secretaria, enquanto o terceiro secretário pode ser indicado pelo PSB. O Republicanos, com Rosângela Gomes (RJ), pode arrebatar a quarta secretaria.Ainda no Twitter, Lira garantiu que vai conversar com Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado Federal, em prol da instalação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).O presidente da Câmara afirmou, ainda, que as reuniões de líderes passarão a ocorrer às quintas-feiras.