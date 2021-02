Colega de Senado, Flávio Bolsonaro parabeniza Pacheco pela eleição

Flávio Bolsonaro apoiou Rodrigo Pacheco na eleição no Senado (foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil)



O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) parabenizou o mineiro Rodrigo Pacheco (DEM-MG) pela vitória na eleição para presidente do Senado na tarde desta segunda-feira (1º/2).

“Meus parabéns ao senador Rodrigo Pacheco pela vitória para a presidência do Senado Federal. Desejo sucesso e que sua gestão seja pautada pelo avanço do Brasil”, postou o parlamentar.



Meus parabéns ao senador @rpsenador pela vitória para a presidência do Senado Federal. Desejo sucesso e que sua gestão seja pautada pelo avanço do Brasil. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



P.S. Votação por meio de cédula de papel pic.twitter.com/ki4xx2592E %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 1, 2021

Rodrigo Pacheco na disputa com Simome Tebet (MDB-MS). A exemplo do pai, o presidente Jair Bolsonaro, Flávio destacou o uso de votação em papel na eleição da Casa. “P.S. Votação por meio de cédula de papel”, completou o senador, que também apoiouna disputa com Simome Tebet (MDB-MS).

Em 14 de janeiro, Flávio Bolsonaro já havia declarado voto ao mineiro numa postagem no Twitter: “Declaro meu voto em Rodrigo Pacheco para Presidência do Senado. Seu perfil responsável e ponderado, além do seu compromisso com as pautas essenciais para a continuidade do crescimento do Brasil, serão vitais para os próximos dois anos".

Ligação do presidente

Depois do discurso de posse, Rodrigo Pacheco recebeu nesta segunda-feira os parabéns do presidente Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro entregou um celular a ele, que falou por alguns minutos com o chefe do Executivo. O fato foi presenciado por vários jornalistas.