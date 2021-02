Kajuru, Olimpio e Lasier abrem mão de candidatura para apoiar Tebet

Adversários do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), os senadores Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Major Olimpio (PSL-SP) e Lasier Martins (Pode-RS) abriram mão de suas candidaturas à presidência da Casa para apoiar Simone Tebet (MDB-MS). Pacheco, apoiado pelo Palácio do Planalto, é o favorito.



Os três usaram o tempo de candidatos na sessão para discursar contra a articulação do governo para eleger Pacheco.



Após os discursos, Alcolumbre anunciou o procedimento de votação secreta e a distribuição de cédulas de papel para o registro do voto de cada senador.