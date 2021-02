Movimento Stop Bolsonaro faz carreata e ato no DF pedindo o impeachment

Na apresentação em frente ao Congresso, artistas locais se vestiram de médicos, colocaram sacos plásticos na cabeça e simulam morte por sufocamento. Ainda houve encenação de banhos de leite condensado e cédulas de dinheiro.





Segundo organizadores, o "Stop Bolsonaro Mundial" ocorre em mais de 20 países simultaneamente. Protestos virtuais também ocorreram por meio de 'Twittaço' com a hashtag #STOPBOLSONARO, que chegou a ficar nos assuntos mais comentados desta domingo. A Câmara já possui mais de 60 pedidos de processo de impeachment contra Bolsonaro ao longo de seus dois anos de mandato, mas nenhum chegou a ser apreciado pela Câmara.





Artistas locais simulam sufocamento pir conta das políticas do governo Bolsonaro em meio à pandemia (foto: Reprodução / Redes Sociais)





Manifestações sucessivas





No último dia 23, também ocorreram manifestações pelo país. Capitais como Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília registraram atos no último dia 23, pedindo o afastamento do chefe do Executivo. No Rio de Janeiro, também houve carreata pedindo o afastamento de Bolsonaro, assim como em Porto Velho, Cuiabá e Belo Horizonte.