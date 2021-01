Bolsonaro ironiza ao fazer live com lata de leite condensado e desodorante

Bolsonaro aparece ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (foto: Reprodução/Facebook) leite condensado e um desodorante em sua mesa. Depois da polêmica dos gastos milionários do governo com bebidas e alimentos, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou seus críticos ao aparecer na habitual transmissão ao vivo desta quinta-feira (28/1) com uma lata de





"Acabamos de participar de uma reunião, junto com o Wagner Rosário, que é o ministro da Controladoria Geral da União, explicando as compras do governo em relação ao leite condensado.E está à disposição de vocês na internet, durante 30 minutos, em que mostramos o que aconteceu nessas compras governamentais. Na semana que vem, o Wagner fará um rescaldo desses números”, afirmou Bolsonaro logo no início da live.





Ele negou os gastos exagerados com alimentação e comparou seu governo com os anteriores: "Fizemos a comparação dos quatro anos anteriores: 2015, 2016, quando era a senhora Dilma Rousseff. O total de gastos com gênero alimentício, presidência da República, R$ 460 mil. Dois anos de Temer, R$ 250 mil. E os dois anos meu agora R$ 26 mil", pontuou o presidente.

'Enfiar no rabo'

Durante evento privado com artistas numa churrascaria em Brasília nesta quarta-feira (27/01), o presidente disparou contra a imprensa ao justificar a compra de leite condensado: “Quando eu vejo a imprensa me atacar, dizendo que comprei 2 milhões e meio de latas de leite condensado, vai pra puta que eu pariu, imprensa de merda! É pra enfiar no rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado”.





Participaram do almoço em uma churrascaria de Brasília, os cantores Netinho, Naiara Azevedo, Amado Batista e Sorocaba, o pai do jogador Neymar, além dos ministros Tarcísio Freitas (Infraestrutura), Gilson Machado (Turismo), Fábio Faria (Comunicações) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).



O gasto foi revelado por reportagem do portal Metrópoles.