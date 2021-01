Biden ri ao ser perguntado sobre conversa com Bolsonaro; veja vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, riu ao ser questionado por jornalista brasileira sobre conversa com Jair Bolsonaro (foto: Mandel Ngan/AFP)

A jornalista Raquel Krähenbühl, correspondente do canal GloboNews em Washingnton (DC), capital do Estados Unidos, postou um vídeo em sua conta no Twitter em que aparece questionando o presidente norte-americano Joe Biden sobre quando ele iria falar com o presidente Jair Bolsonaro. Biden reagiu à pergunta da brasileira com uma risada, como mostra o vídeo, gravado dentro do Salão Oval da Casa Branca.

Perguntei ao presidente @JoeBiden quando ele vai falar com o presidente do Brasil. Biden riu. pic.twitter.com/OjDOfVyxS9 %u2014 Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) January 28, 2021

Raquel se destacou na cobertura da invasão dopor apoiadores do ex-presidente, que tinham a intenção de interromper o processo de certificação da vitória eleitoral da chapa democrata encabeçada por Biden. A jornalista se encontrava dentro do Congresso americano no momento da agitação, e foi responsável por grandes furos de reportagens sobre a trágica tentativa de golpe em 7 de janeiro.

Bolsonaro foi um dos últimos líderes ocidentais a reconhecer a vitória democrata e a parabenizar o então futuro presidente Biden. Até 15/12, o chefe do Executivo brasileiro se recusava a admitir a derrota de seu aliado político, Donald Trump. Bolsonaro chegou a afirmar que “teve muita fraude” nas eleições nos EUA.

O resultado das eleições nos Estados Unidos foi confirmado em novembro e definiu Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos. Ao todo, Biden conquistou 306 delegados no Colégio Eleitoral, contra 232 de Trump. Em números absolutos, o democrata recebeu 81,3 milhões de votos, contra 74,3 milhões de Donald Trump.