Biden assina decreto para reforçar Obamacare, o qual barateia planos de saúde

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quinta-feira, 28, dois decretos para facilitar o acesso da população do país a tratamentos médicos. Dentre as principais medidas, está a reabertura temporária do período de inscrição para o "Obamacare", lei do governo de Barack Obama que torna os planos de saúde mais baratos.



"Não estou iniciando nenhuma lei nova. Isso é voltar à situação anterior", declarou o democrata em um pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca. Em meio a uma escalada da pandemia de covid-19 no país, o período de inscrições para o "Obamacare" ficará aberto entre os dias 15 de fevereiro e 15 de maio.



Os decretos também determinam que as agências federais reavaliem políticas e regras que limitam o acesso a tratamentos médicos. "Acredito que todo americano merece a paz de espírito que vem com o acesso a cuidados de saúde de qualidade a preços acessíveis", escreveu Biden em sua conta oficial no Twitter, minutos antes do pronunciamento.



Outra medida prevê a revogação de uma norma que impedia a liberação de financiamento dos EUA a organizações não governamentais (ONGs) internacionais que oferecem aconselhamento ou indicações sobre abortos.