O índice semanal de novos pedidos de seguro-desemprego caiu mais que o esperado no início do governo de Joe Biden, mas continua em um nível alto devido à crise induzida pela pandemia, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (28).



Os números do Departamento do Trabalho mostraram que na semana que terminou em 23 de janeiro, os novos pedidos caíram 67.000 para um nível de 847.000 solicitações de subsídio.