Governo 'desautoriza' Maia a negociar insumos para vacinas com chineses

Rodrigo Maia conversou com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, nesta quarta-feira (20/01) (foto: Maryanna Oliveira/Camara dos Deputados) Após a reunião do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, nesta quarta-feira (20/01), o governo federal se posicionou "desautorizando" Maia a negociar com os asiáticos. Uma nota foi emitida pelo Ministério das Comunicações, afirmando que apenas o corpo ministerial do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é que conduz conversas oficiais com a China.





Horas depois da conversa, uma nota foi emitida pelo Ministério das Comunicações afirmando que o “governo federal vem tratando com seriedade as questões referentes ao fornecimento de insumos farmacêuticos para produção de vacinas”. A pasta informou, também, que o Ministério das Relações Exteriores e outros braços do governo estão dialogando com o embaixador Yang Wanming.





A nota também destacou a conversa de Wanming com Eduardo Pazuello, além da participação de Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e de Fábio Faria, ministro das Comunicações. O informe não cita a conversa entre Rodrigo Maia e o embaixador da China no Brasil. Pelo contrário: diz que apenas o governo federal é o interlocutor oficial com o governo chinês.





Veja, na íntegra, a nota do Ministério das Comunicações





Nota Oficial





O Governo Federal vem tratando com seriedade todas as questões referentes ao fornecimento de insumos farmacêuticos para produção de vacinas (IFA).





O Ministério das Relações Exteriores, por meio da embaixada do Brasil em Pequim, tem mantido negociações com o Governo da China. Outros ministros do Governo Federal têm conversado com o Embaixador Yang Wanming.





No dia de hoje, foi realizada com o Embaixador, uma conferência telefônica com participação dos ministros da Saúde, da Agricultura e das Comunicações.





Ressalta-se que o Governo Federal é o único interlocutor oficial com o governo chinês.





Secretaria Especial de Comunicação

