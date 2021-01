Tímido nas restrições, Zema consegue holofotes durante vacinação em Minas

Zema acompanhou atos simbólicos de vacinação, promovidos pelo Governo de Minas (foto: Alexandre Rezende/Governo de Minas) Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) conseguiu os holofotes e assumiu o protagonismo durante as primeiras vacinações contra o novo coronavírus no estado. O chefe do Executivo estadual participou de dois atos simbólicos da imunização, com discursos e entrevistas seguintes. Em contrapartida, durante a pandemia, o governante preferiu repassar as responsabilidades diretas de medidas restritivas por causa da pandemia de COVID-19 aos prefeitos mineiros. (Novo) conseguiu os holofotes e assumiu o protagonismo durante ascontra ono estado. O chefe do Executivo estadual participou de dois atos simbólicos da imunização, com discursos e entrevistas seguintes. Em contrapartida, durante a pandemia, o governante preferiu repassar as responsabilidades diretas de medidas restritivas por causa dadeaos prefeitos mineiros.









“Vamos disponibilizar diversos protocolos sanitários. Todos serão detalhados de forma que possam assegurar o funcionamento responsável dos estabelecimentos. Haverá o protocolo básico, que é comum a todos, e os específicos, que guiarão de maneira segura os empresários e os consumidores. Nosso compromisso é com a vida dos mineiros”, destacou o governador, no lançamento do plano.





Em julho, devido à baixa adesão ao programa, o Minas Consciente chegou a ser reformulado . O caso parou na Justiça, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedindo que os municípios que não seguissem o plano mantivessem as regras de isolamento social, sob argumento de que havia uma flexibilização das atividades econômicas sem a orientação de quaisquer protocolos sanitários.





Um dos principais exemplos de tomadas de decisão são as medidas adotadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. O prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), entrou em rota de colisão com o governador em diversos momentos e não seguiu o Minas Consciente, utilizando de decretos municipais para controlar a atividade econômica durante a pandemia.





Ao contrário de Zema, Kalil chegou a se reunir com João Doria (PSDB) , governador de São Paulo, para garantir a vacinação em BH caso o plano nacional de imunização não desse certo. O Executivo paulista tem o domínio da produção da vacina que acabou sendo utilizada em um primeiro momento: a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, que pertence ao Poder Público paulista.





O Governo Federal, mesmo em conflito com o Executivo paulista, distribuiu na última segunda-feira (18/1) seis milhões de doses da CoronaVac. Minas ficou com 577.680 delas. No mesmo dia, Zema participou de um ato simbólico organizado pela Governo de Minas pela primeira vacinação contra a COVID-19 no estado.













Desde a vacinação em Confins, as doses foram distribuídas por todo o estado. Segundo o Governo de Minas, todas as 577 mil vacinas fornecidas pelo Governo Federal já foram entregues às 28 regionais mineiras de saúde. Agora, novamente, o Executivo estadual “passa a bola” para as prefeituras.





A primeira fase de prioridades para vacinação contempla pessoas com 60 anos ou mais em instituições de longa permanência – bem como pessoas com deficiência –, população indígena que vive em terras demarcadas e 34% dos trabalhadores da saúde que lidam diariamente com a COVID-19. A maior fatia das doses, de acordo com o Ministério da Saúde, vai para os colaboradores da linha de frente do combate ao coronavírus nas unidades hospitalares.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas Gerais já registrou 659.385 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia. São 13.721 mortes por causa das complicações causadas pela doença e 538.747 recuperações.