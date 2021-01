Pacheco obtém maioria para se eleger presidente

Candidatura de Rodrigo Pacheco recebe amplo leque de apoio, que vai do presidente Jair Bolsonaro à oposição ao Palácio do Planalto (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO - 6/9/19)





O Partido Democrático Trabalhista (PDT) anunciou ontem apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado no biênio 2021-2023. Com isso, o senador mineiro, que é líder do DEM na Casa, já soma maioria e amplia as chances de ser eleito em 2 de fevereiro, quando será definido o substituto de Davi Alcolumbre (DEM-AP). O PDT contra com três senadores, e Pacheco agora tem, conforme base de apoio construída, 41 votos no Senado. Além de PDT e Democratas, PSD, Pros, Republicanos, PT, PL, PSC e PP estão com o mineiro. Para se eleger, o candidato precisa de 41 dos 81 votos dos senadores.





Apesar disso, a vitória na eleição ainda não é garantida, porque a votação é secreta e não há certeza de que os senadores de cada partido vão seguir a orientação de suas legendas. Na própria nota de apoio, o PDT alerta para a base construída por Pacheco. “Esse apoio não representa um apoio automático da bancada pedetista às pautas defendidas por todos os partidos que estão na base da candidatura do senador Rodrigo Pacheco. O PDT confia que Pacheco terá capacidade de garantir a estabilidade institucional e democrática e preparar um clima saudável e equilibrado para as eleições de 2022” e que pode ter uma gestão “firme, independente, porém serena, madura e visando, acima de tudo, aos interesses do país”, afirma a legenda.





CIDADANIA





A opção do Cidadania em apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) na disputa pela presidência do Senado gerou um “climão” na cúpula do partido em Minas Gerais. Ela vai disputarem a Mesa Diretora contra Rodrigo Pacheco. O Cidadania conta com três senadores: um goiano (Jorge Kajuru), uma maranhense (Eliziane Cunha) e um sergipano (Alessandro Vieira). O diretório estadual do Cidadania em Minas Gerais, presidido pelo deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), divulgou um comunicado sobre o apoio declarado da legenda.



O Cidadania-MG respeita, mas lamenta, a decisão da bancada do nosso partido no ''Senado, que decidiu pelo apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência da Casa. O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é um grande aliado do nosso partido em Minas'' - Deputado João Vitor Xavier, presidente do Cidadania em Minas (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS - 27/11/19)



“O Cidadania-MG respeita, mas lamenta, a decisão da bancada do nosso partido no Senado que decidiu pelo apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência da Casa. O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é um grande aliado do nosso partido em Minas. Nas eleições municipais de 2020, tivemos a parceria dele em cidades importantes do estado, citando, como exemplo, as campanhas do presidente estadual João Vítor Xavier na capital e de Humberto Souto em Montes Claros”, afirmou a direção do partido.





A definição de apoios na disputa pela presidência do Senado ocorre por blocos partidários, e não pela região. Apesar disso, os outros dois mineiros no Senado, Antonio Anastasia e Carlos Viana, ambos do PSD, votarão no conterrâneo Pacheco. “Com espírito republicano, conciliador e honrando as melhores tradições da política mineira, o senador Rodrigo Pacheco se propõe a construir um projeto de união nacional a partir da presidência do Senado. E ele já nos dá mostras de sua capacidade para executar tal tarefa, ao aglutinar em torno de sua candidatura partidos do governo e da oposição. Desde a morte do ex-presidente Itamar Franco, o partido em Minas Gerais não tem representação no Senado. Mas isso não nos impede de manifestar, de forma clara e respeitosa, nosso posicionamento”, finaliza o comunicado do Cidadania.





TUCANOS

Simone Tebet já recebeu apoio das bancadas do Cidadania (três senadores), e do Podemos (nove) e ainda de José Serra e Mara Gabrilli, ambos dos PSDB-SP, o que pode abrir caminho para a conquista dos sete votos tucanos na Casa. O Podemos tomou a decisão por maioria, mas nem todos os senadores da legenda garantiram votos a Tebet. Marcos Do Val (ES) e Romário (RJ) tendem a apoiar Rodrigo Pacheco. O líder do Podemos na Casa, Álvaro Dias (PR), divulgou nota afirmando que a decisão foi tomada após a bancada discutir e refletir sobre os compromissos assumidos por Tebet, incluindo a independência dos poderes e a governabilidade. O comunicado acrescentou que, “como sempre, a bancada respeitará eventuais opiniões divergentes dos seus senadores”.





José Serra anunciou, pelas redes sociais, a decisão de votar na candidata do MDB. “Declaro meu apoio à senadora Simone Tebet para a presidência do Senado Federal. Renovar é preciso, e estou certo de que sua eleição será um grande avanço. À frente da CCJ, Simone nos mostrou seriedade, firmeza e espírito democrático. Agora, vamos elegê-la a 1ª mulher presidente do Senado!”, escreveu. Mara Gabrilli fez o mesmo: “Colegas senadores, vamos eleger Simone Tebet à presidência do Senado. Independência dos poderes e harmonia, sem polarização. Simone representa renovação, seriedade, diálogo, além de valorizar a força da mulher na política”, postou.





OS VOTOS DE PACHECO

PSD 11





DEM 5





PP 7





PT 6





PDT 3





PL 3





Pros 3





PSC 1





Republicanos 2





Total 41





Obs: Para se eleger presidente do Senado, o candidato precisa de 41 dos 81 votos