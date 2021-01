Vacinação contra COVID-19: Bolsonaro usa aliados para elogiar governo

Bolsonaro culpa, mais uma vez, a imprensa por desacertos do plano nacional de vacinação contra a COVID-19 (foto: Jota)

A vacinação contra a, com as primeiras vacinas dadas na Inglaterra , de forma emergencial, tem mobilizado o mundo. De lá para cá, planos nacionais de vacinação têm sido executados em vários países dos cinco continentes.Por sua vez, Oe o Ministério da Saúde não sabe sequer a data de início da imunização, com o ministro Eduardo Pazuello, nessa segunda-feira (11/01), falando apenas em Dia D e hora H Nesta terça-feira (12/01), diante dos protestos e manifestações , incluindo de aliados, com a falta de data para iniciar a, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) preferiu usar a sua conta no Twitter para, mais uma vez, responsabilizar a imprensa pelos desajustes enfrentados pelo governo federal para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.“Boa imprensa não é a que mais critica ou elogia, mas aquela que fala a verdade.”, afirma o presidente em seu post, que reproduz ainda um vídeo da TV Record, do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que é também tio do ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella , e aliados do governo do presidente Jair Bolsonaro.