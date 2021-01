Mírian Macedo não foi companheira de Dilma em cela e não negou tortura dela

Um relato em que uma suposta antiga companheira de cela de Dilma Rousseff afirma que a ex-presidente não foi torturada durante a ditadura militar brasileira (1964-1985) foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais ao menos desde dezembro de 2020. No entanto, a jornalista Mírian Macedo, citada nas postagens, não foi presa junto com Dilma. Em 2011, Macedo confessou ter mentido sobre ter sido torturada na ditadura, mas não fez qualquer menção à ex-presidente.

Relato de Mírian

Dilma na ditadura

Captura de tela feita em 6 de janeiro de 2021 de uma publicação no Twitter

“Jornalista diz ter ficado na mesmade Dilma Rousseff: ‘Nunca fomos torturadas”, começa o texto replicado mais de 10 mil vezes no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ) desde 29 de dezembro de 2020.A mensagem continua: “A jornalista Mírian Macedo conta que após o atentado terrorista com carro bomba contra o quartel do 2º Exército em São Paulo, onde participou Dilma Russeff resultando na morte com despedaçamento do corpo doMario Kosel Filho [...], Dilma Russeff foi presa e em seguida a jornalista também foi presa”.“Ambas ficaram na mesma cela e ela diz que que Dilma Russeff é mentirosa por que ambas foram interrogadas confessaram os seus ilícito e não ouve tortura”, conclui o texto, ilustrado com uma foto de uma mulher, em sépia.O conteúdo ganhou força após o presidente Jair Bolsonaro questionar a veracidade da tortura sofrida por Dilma Rousseff (PT) durante a. “Dizem que a Dilma foi torturada e fraturaram a mandíbula dela. Traz o raio-X para a gente ver o calo ósseo. Olha que eu não sou médico, mas até hoje estou aguardando o raio-X”, afirmou o presidente no último dia 28 de dezembro, em conversa com apoiadores.Mírian Macedo não foi, contudo, companheira de cela de Dilma, e tampouco se pronunciou sobre as torturas sofridas pela ex-presidente.Em publicação intitulada “A verdade: eu menti”, feita em seu blog em junho de 2011, Macedo afirmou ter sido presa durante a ditadura militar e ter“descaradamente durante quase quarenta anos” sobre ter sido torturada nesse período.“Repeti e escrevi a mentira de que eu tinha tomado choques elétricos (por pudor, limitei-me a dizer que foram poucos, é verdade), que me deram socos e empurrões, interrogaram-me com luzes fortes, que me ameaçaram de estupro quando voltava à noite dos”, relatou.Segundo a jornalista, outros teriam feito o mesmo para assumir a imagem de “mártires”. “Vaidade e mau-caratismo puros, só isto. Nós saíamos com a aura de hérois e a ditadura com a marca da violência e arbítrio”, escreveu.No entanto, Macedo nãoo nome da ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016) em nenhum momento do texto.Na verdade, a cronologia impede que Macedo e Dilma tenham sido companheiras de cela. Na publicação de 2011, a jornalista relata ter sido presa em 20 de junho de 1973. A ex-presidente, por sua vez, foi detida em 1970 e solta no final de 1972 ( 1 3 ).Em 2016, Mírian negou ade que teria se pronunciado sobre as torturas sofridas pela ex-presidente. “Pela centésima vez, eu nunca escrevi que Dilma Rousseff não foi torturada, ela e eu nunca estivemos presas na mesma cela, eu nunca vi Dilma Rousseff pessoalmente”, escreveu em seu blog.Uma busca reversa indica que a foto utilizada nas postagens viralizadas também não é de Macedo, mas de Iza Salles, ex-guerrilheira que realmente esteve presa com Dilma durante a ditadura, como registrado nesta reportagem de 2014 da BBC.A equipe de checagem da AFP não localizou qualquer registro de que Salles tenha afirmado que ela e Dilma não foram torturadas nesse período. Pelo contrário, na entrevista à BBC, a ex-guerrilheira deu detalhes dos sofrimentos a que foi submetida durante amilitar.Militante contra a ditadura desde 1964, Dilma participou dos grupos de esquerda Organização Revolucionária Marxista – Política Operária (Polop) e Comando de Libertação Nacional (Colina). No entanto, ao contrário do alegado nas redes, não há registro de que a ex-presidente tenha participado na ação que resultou nado soldado Mario Kozel Filho.Em 26 de junho de 1968, um veículoum explosivo se chocou contra o Quartel General do 2º Exército, em São Paulo, levando à morte de Kozel Filho e deixando outros cinco feridos. Posteriormente, o atentado foi atribuído à organização Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).Em 1968, entretanto, Dilma era integrante do Comando de Libertação Nacional (Colina), como registrado em sua biografia no site do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Foi apenas um ano depois que o Colina se uniu ao VPR formando o grupo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares).Em entrevistas, Dilma sempre negou ter participado de ações armadas.A entãofoi presa em 1970, passando por prisões em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Em 2012, os jornais Correio Braziliense e Estado de Minas obtiveram acesso a um depoimento dado por Dilma, em 2001, a um conselho criado para indenizar presos políticos torturados em Minas.No testemunho, Dilma entrou em detalhes sobre a tortura que sofreu no estado, contando que levou vários socos no maxilar enquanto era interrogada. “Minha arcada girou para o lado, me causando problemas até hoje, problemas no osso do suporte do dente. Me deram um soco e o dente se deslocou e apodreceu”, relatou.“Se o interrogatório é de longa duração, com‘experiente’, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque, uma dor que não deixa rastro, só te mina”, contou também ex-presidente.Em nota emitida apóscolocar em dúvida seu relato de tortura, Dilma afirmou que o presidente se mostra “indigno ao tratar com desrespeito e com deboche o fato de eu ter sido presa ilegalmente e torturada pela ditadura militar”.Eleita para suceder Luiz Inácio Lula da Silva nodo Planalto em 2010, Dilma foi presidente até agosto de 2016, quando sofreu um impeachment Em resumo, é falso que Mírian Macedo tenha sido companheira de cela de Dilma Rousseff e tenha afirmado que a ex-presidente não foi torturada durante a ditadura militar. Macedo afirmou ter mentido sobre ter sido torturada durante esse período, mas não fez qualquer menção a