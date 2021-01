Voto impresso em 2022 divide opiniões nas redes sociais

Adotado pela última vez nos fim dos anos 1990, voto de papel tem sido exaustivamente defendido por Jair Bolsonaro (foto: Reprodução) voto impresso em 2022, vamos ter problemas maiores que os Estados Unidos”. Ao novamente defender o discurso de o Brasil voltar às antigas e reutilizar o voto de papel nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro indiretamente fez acender uma discussão nas redes sociais, nesta sexta-feira (8/1), sobre o polêmico tema, que tem sido falado pelo presidente em lives, conversas com apoiadores e entrevistas à imprensa. “Se nós não tivermosem 2022, vamos ter problemas maiores que os Estados Unidos”. Ao novamente defender o discurso de o Brasil voltar às antigas e reutilizar o voto de papel nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro indiretamente fez acender umanesta sexta-feira (8/1), sobre o polêmico tema, que tem sido falado pelo presidente em lives, conversas com apoiadores e entrevistas à imprensa.

Bolsonaro reforçou a tese de Donald Trump, derrotado por Joe Biden no pleito dos Estados Unidos, que afirma, sem provas, que a votação foi fraudulenta. Ao falar com seus seguidores, no mesmo dia que Trump apoiou a invasão de seus apoiadores ao Congresso (para impedir a recontagem que daria vitória a Biden), Bolsonaro enumerou irregularidades no processo eleitoral americano, sem fundamento. "Houve gente que votou três, quatro vezes, mortos votaram, foi uma festa lá, ninguém pode negar isso aí”.





A hashtag “VotoImpressoEm2022” foi uma das mais postadas no Twitter nesta sexta-feira. O debate contou com momentos de deboche por parte de alguns usuários da rede. Outros esbravejavam ao ver Bolsonaro se transformar em motivo de piada no país.

A lógica do gado: eleições americanas (voto impresso) houve fraude, mas em 2022 queremos voto impresso pra n ter fraude %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 #VotoImpressoEm2022 pic.twitter.com/6egc65zKrU %u2014 Tathyyyy (@Tathyyy30) January 8, 2021

“A lógica do gado: eleições americanas (voto impresso) houve fraude, mas em 2022 queremos voto impresso para não ter fraude!”, questionou uma internauta. Segundo Carlos Bolsonaro, filho nº2 do presidente, “gado” é o eleitor que votou em Jair Bolsonaro na eleição de 2018.

“O gado levantado a cortina de fumaça pq Ta sem argumento! TRUMP perdeu, Bolsonaro vai comprar a vacina da China!”, publicou a usuária conhecida como Pati Flor.

O gado levantado a cortina de fumaça pq Ta sem argumento! TRUMP perdeu, Bolsonaro vai comprar a vacina da China! %uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23 oh vida de gado! #VotoImpressoEm2022 pic.twitter.com/lxszMWcInL %u2014 %u2696%uFE0F%uD83D%uDD30Pati Flor%uD83C%uDF37 %u2661 %uD83D%uDD30%u2696%uFE0F (%uD83C%uDFE1) (@Brasil62696059) January 8, 2021

Outro internauta, que supostamente é seguidor de Bolsonaro, falou diretamente e mostrou uma foto com um cartaz na mão numa manifestação a favor do presidente: “Voto impresso tem de ser o assunto deste ano”. Em sua postagem, outro usuário comentou: “Com certeza! Pra quê falar de vacina, emprego, renda?”.





Em outra publicação, um homem ironizou o presidente: “Bolsonaro não só coloca em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, como também é um genocida revelado”.