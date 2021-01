Políticos lamentam a morte de Bonifácio Andrada

Bonifácio Andrada é membro da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas, da Academia Mineira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) (foto: José Cruz/Agência Brasil - 25/10/2017)

lamentaram a , aos 90 anos, na noite desta terça-feira (05/01). Ele estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, após sofrer complicações da COVID-19. Bonifácio também foi professor, jornalista e advogado. Políticos de Minas Gerais e de outras regiões do país morte do ex-deputado federal Bonifácio Andrada , aos 90 anos, na noite desta terça-feira (05/01). Ele estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, após sofrer complicações da. Bonifácio também foi professor, jornalista e advogado.

Nas redes sociais, mensagens de apoio e solidariedade à família de Bonifácio Andrada vêm sendo publicadas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prestou condolências “a amigos e família nesse momento de dor”.





Veja a repercussão no meio político:





Fui informado há pouco do falecimento do advogado, professor e jornalista Bonifácio Andrada, homem público com longa trajetória em favor de Minas Gerais, em especial na Câmara dos Deputados. Presto minha solidariedade a amigos e família nesse momento de dor. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) January 5, 2021

Com imenso pesar, lamento a morte de Bonifácio Andrada, deputado federal por dez mandatos e ex-presidente da @assembleiamg. Como membro da Assembleia Nacional que elaborou a Constituição de 1988, deixou um legado de apreço pela democracia. Meus sentimentos a familiares e amigos. %u2014 Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) January 6, 2021

Lamento o falecimento do ex-deputado, jornalista, advogado e professor Bonifácio Andrada, que tanto contribuiu para o desenvolvimento do nosso estado. Meus sinceros sentimentos à família. %u2014 Igor Eto (@igoreto_) January 6, 2021

Manifesto profundo pesar pelo falecimento do ex-deputado Bonifácio de Andrada. Uma trajetória de vida com grandiosas contribuições para o país, principalmente na educação. Minhas condolências e solidariedade à família, na pessoa do Deputado @lafayetteandrada %u2014 Gilberto Abramo (@gilbertoabramo) January 5, 2021

Recebi há pouco a noticia da morte do ex deputado Bonifácio de Andrada. Fomos colegas de legislatura e tive o prazer de ter com ele longas conversas sobre a história do Brasil e o nosso futuro. Bonifácio era descendente de José Bonifácio, o Patriarca da independência. Vá em paz %u2014 Paulo Eduardo Martins (@PauloMartins10) January 6, 2021

Lamento profundamente o falecimento do ex-deputado Bonifácio Andrada! Uma grande referência política! Luto! %u2014 Wanderley Porto - 51300 (@WanderleyPorto4) January 5, 2021

Faleceu o ex Dep Bonifácio de Andrada. Um dos melhores parlamentares q conheci e convivi por muitos anos!Meus sentimentos a familiares e amigos. E q ele descanse na paz merecida. %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB %u2014 Henrique E Alves (@HenriqueEAlves) January 6, 2021

O Deputado Federal do Maranhão, Gil Cutrin (PDT), também lamentou a morte do político mineiro.

Meus sentimentos ao amigo deputado federal Lafayette Andrada, pelo falecimento de seu pai o ex-deputado Bonifácio Andrada, político que dedicou boa parte de sua vida a atividade parlamentar de forma exemplar. Que Deus possa dar o devido conforto aos amigos e familiares. %u2014 Gil Cutrim (@gilcutrim) January 6, 2021

Mais cedo, o deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos), filho de Bonifácio e candidato a prefeito de BH no ano passado, lamentou a perda do pai através do Instagram.





Bonifácio José Tamm de Andrada nasceu em Barbacena (MG) e iniciou sua carreira na Câmara dos Deputados em 1979, pela Aliança Renovadora Nacional (Arena).

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira