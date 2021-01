Prefeita de Uberaba determina que cada secretário economize no mínimo 30%

A empresária Elisa Araújo é a primeira mulher a governar o município de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Após o final do seu primeiro dia de um mandato de quatro anos, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), afirmou ao canal de Facebook Boca no Trombone que a determinação a cada secretaria de que economize 30%.

“A determinação é que cada secretaria levante um planejamento de enxugamento de 30%, no mínimo, logo nos primeiros meses de gestão”, afirmou a prefeita.



15:38 - 18/12/2020 Uberaba: Prefeita eleita critica, mas vai prorrogar decreto da COVID-19 Estado de Minas questionou a Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), bem como a Secretária de Finanças, sobre como serão feitos esses cortes e em que deve aplicar os recursos resultantes desta economia.



Diante das perguntas, a PMU, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Social, informou que "as pastas estão realizando nesse momento um levantamento de pessoal, custos e contratos para a partir destes resultados determinar quais serão as economias necessárias em cada uma das secretarias".

Novo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 traça plano de retomada às aulas

O novo Comitê Técnico Científico de Enfrentamento à COVID-19 realizou a sua primeira reunião do ano no início desta semana e destacou a necessidade das criações de um plano municipal de volta às aulas, com protocolos de acesso e levantamento sanitário, e de um plano de organização para imunização dos uberabenses, assim que a vacina contra à COVID-19 estiver disponível.

"Vamos traçar um plano de retomada das atividades escolares, no qual serão analisadas todas as particularidades e desafios para a retomada das aulas, de forma segura para toda a comunidade escolar, no momento oportuno”, disse a prefeita de Uberaba.

Além disso, o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do município deliberou um pedido à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberaba sobre a possibilidade da abertura do comércio no próximo fim de semana, a partir das 6h, para queima do estoque de Natal. Até a publicação deste texto, segundo a assessoria de imprensa da PMU, a CDL não havia emitido resposta sobre o pedido.