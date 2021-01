Prefeita de Uberaba anuncia novo secretariado; mulheres são maioria

Posse da prefeita, vice prefeito e 21 vereadores eleitos em Uberaba aconteceu na noite desta sexta-feira (01/01) no Centro Cultural José Maria Barra (foto: Renato Manfrim)









O secretário que é adjunto ou interino pode continuar ou ser substituído.



Conheça as mulheres do primeiro escalão de Elisa





Para a chefia do Gabinete da Prefeita, foi escolhida Delvaniria dos Reis Pires Rezende. Miria, como é conhecida, cursou Processamento de Dados.





A Controladoria Geral ficou com Poliana Helena de Souza. É advogada e pós-graduada em Direito Público.





Na Procuradoria-Geral, Fabiana Gomes Pinheiro Alves (procuradora adjunta e procuradora geral Interina). Formada em Direito, é pós-graduada em Direito e Processo de Trabalho.





A Secretaria de Comunicação está a cargo de Celi Camargo. Jornalista e mestre em Educação, com ênfase em EduComunicação.





Na Secretaria de Governo, Indiara Ferreira. Especialista em Novas tecnologias das mídias, especialista em Criatividade e mestre em Educação com ênfase em EduComunicação.





Na Secretaria da Saúde, Juliana Lima Ribeiro (secretária adjunta e interina da Saúde). Médica, especialista em Pediatria, especialista em Alergia e Imunologia e Mestre em Ciências.





Na Secretaria Desenvolvimento Social, Gicele Gomes (Secretária-adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social). Publicitária e especialista em Projetos para o Terceiro Setor.





Na Secretaria de Educação (SEMED) Sidnéia Aparecida Zafalon Ferreira. Professora licenciada em Pedagogia Plena, com ênfase em Administração Escolar, e pós-graduada em Educação.





Érika Cristina da Cunha para a Secretária Especial de Projetos e Parcerias. Formada em Direito e pós-graduada em Direito Ambiental.





Prefeita deixa mensagem para todas as uberabenses





“Você é a nossa esperança e é possível mudar. É possível que as mulheres ocupem todos os cargos. Elas precisam realmente se encorajarem e enfrentar as dificuldades, sem abaixar a cabeça e com muito respeito a gente consegue chegar lá”.





Conheça quem são os homens do primeiro escalão de Elisa





Para a Secretaria de Administração, a prefeita eleita de Uberaba anunciou Beethoven de Oliveira. Jornalista, com especialização em Gestão Pública.





Na Secretaria de Defesa Social, Alexandre Marcelo Costa de Oliveira (secretário interino da Secretaria de Defesa Social e do Conselho Municipal de Segurança Pública). Graduado em Educação Física, especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública e mestrado em Educação Física.





Rui Gomes Nogueira Ramos é o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e presidente interino da Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba. Ele é engenheiro civil.





Na Secretaria da Fazenda, Roberto Tosto Dias. Formado em Ciências Contábeis.





Na Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, Carlos Roberto Lopes. Engenheiro civil, possui especializações em saneamento, infraestrutura, urbanismo e meio ambiente.





Caio Presotto foi escolhido como Assessor de Assuntos Regionais no Gabinete. Graduado em Direito, tem especialização em Direito Processual Civil.





Carlos Alberto Delfino Pereira assumiu duas pastas: Secretaria de Planejamento e interino da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Engenheiro civil com especializações em saneamento, infraestrutura, urbanismo e meio ambiente





Grande parte dos nomes da administração indireta da PMU ainda não foi escolhido





Para a presidência da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (FUNEL), Edgard Silva Júnior; Anderson Romero Freitas, presidente interino da Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; Cassio Luís Facure como presidente adjunto e presidente interino da Fundação Cultural de Uberaba e José Waldir de Sousa Filho, presidente da Companhia Operacional de Desenvolvimento e Saneamento e Ações Urbanas (CODAU).





Por outro lado, a nova PMU, por enquanto, não divulgou quem serão os responsáveis pela Fundação de Ensino Técnico Intensivo “Dr. Renê Barsam" (FETI); Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (IPSERV); Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba (CODIUB); Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande (COHAGRA); Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (AMVALE); Superintendência de Bibliotecas Públicas Municipais de Uberaba; Comitê Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento (COMSAB); Orçamento Municipal e Transporte Coletivo.





Ismar Marão permanece na presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Uberaba





Durante cerimônia de posse dos eleitos para assumir a Prefeitura e Câmara de Uberaba foi eleita a nova Mesa Diretora do Poder Legislativo, que presidirá a Casa até o dia 31 de dezembro de 2022.





Por 12 votos a 8 a chapa ‘Responsável’, formada por vereadores reeleitos e presidida por Ismar Marão (PSD) venceu a chapa ‘Transparência’, formada por novos vereadores e presidida por Celso Neto (PP).





Dos 21 vereadores que os uberabenses escolheram para o novo legislativo da cidade, 14 deles ocuparão o cargo pela primeira vez. Outra novidade também é o aumento do número de mulheres, passando de uma (Denise Supra (Patriota)) para quatro - Lu Fachinelli (PSL), a 2ª mais votada; Rochelle (PP), a 4ª mais votada; Alessandra do Abrigo dos Anjos (Pode), a 7ª mais votada, e novamente Denise Supra, a 15ª mais votada.

