Mourão tem dores leves, mas estado de saúde é bom

Hamilton Mourão (foto: Agência Brasil/Reprodução)

comdaestá se recuperando bem da infecção, segundo informou sua assessoria de imprensa nesta terça-feira (29/12).





De acordo com a nota, o general de 67 anos tem "leves dores no corpo", mas não tem febre. O vice-presidente continua fazendo uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus:Os remédios foram prescritos pela "equipe médica" de Mourão, de acordo com a assessoria. Segundo a assessoria, antes de ter sido diagnosticado com covid-19, Mourão apresentou mialgia (dor no corpo), cefaleia (dor de cabeça) e febre, que não passou de 38ºC, o que o levou a fazer o exame no domingo (29/12).Ele engrossa a lista de autoridades que foram infectadas pelo vírus. Desde março, o presidente Jair Bolsonaro e outros 13 ministros já contraíram a doença e se recuperaram da doença. Mourão segue em isolamento na residência oficial do Palácio do Jaburu.