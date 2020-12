Bolsonaro volta a criticar imprensa após a repercussão negativa em sua fala

Bolsonaro usa o Twitter para polemizar sobrea vacinação contra a COVID-19 (foto: Marcos Correa/PR)

- Quase toda a imprensa me atacou dizendo que desprezo a vida pelo "EU NÃO DOU BOLA PARA ISSO".



- Assista ao vídeo, e veja a verdade:



. Link no YouTube: https://t.co/BaQnS2kJ9L



. Via Parler: JairMBolsonaro pic.twitter.com/9S1ymnRB4O %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2020

No vaivém das declarações do presidente(sem partido) relacionadas à pandemia do novo coronavírus, o mandatário abriu a semana com mais um recuo em sua frases polêmicas. No lugar de 'não dar bola' para a vacinação , ele agora culpa parte da imprensa por repercutir a fala presidencial."Quase toda a imprensa me atacou dizendo que desprezo a vida pelo 'EU NÃO DOU BOLA PARA ISSO'", postou o presidente nesta segunda-feira (28/12) em sua conta pessoal noApesar das repercussões negativas de suas declarações, até mesmo entre seus apoiadores , o presidente não tem deixado o discurso negacionista sobre a gravidade da pandemia, que já O país está atrasado para o início da vacinação. Países europeus e da América Latina já começaram a vacinar suas populações, enquanto no Brasil a vacina só estará disponível a partir de fevereiro , segundo o Ministério da Saúde, que ainda não cravou qual o dia para o início da imunização da população.