Viúva de Bebianno diz em depoimento que destruiu celular do ex-ministro

Gustavo Bebianno morreu em março deste ano, aos 56 anos, vítima de um infarto fulminante (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Renata Bebianno, viúva do ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, disse em depoimento à Polícia Federal (PF) que destruiu o último celular do marido. A oitiva aconteceu na investigação do Ministério Público e da PF que apura o suposto esquema de disparos de mensagens no WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018. A advogada, viúva do ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República,, disse em depoimento àque. A oitiva aconteceu na investigação do Ministério Público e da PF que apura o suposto esquema de disparos de mensagens nodurante a campanha eleitoral de









Considerado homem de confiança do presidente, Bebianno presidiu o PSL durante a campanha de Jair Bolsonaro ao Planalto. Ele foi o primeiro grande aliado com quem Bolsonaro rompeu após assumir o mandato. O afastamento do ex-ministro do governo ajudou a concretizar o racha da legenda.





Bebianno foi demitido no auge do caso conhecido como "laranjal do PSL", que se desdobrou em uma investigação sobre o esquema de candidaturas falsas do partido. O ex-ministro morreu em março deste ano, aos 56 anos, vítima de um infarto fulminante.