Prefeito de Cabo Frio ameaça morador com arma após receber críticas

Prefeito de Cabo Frio ameaça morador no centro da cidade (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nesse domingo (20/12), Adriano Moreno (DEM), prefeito de Cabo Frio, foi flagrado segurando uma arma de fogo para intimidar um morador em uma rua no Centro da cidade. As imagens circulam na internet nesta segunda-feira (21/12).









Em resposta ao jornal O Dia, a Prefeitura de Cabo Frio emitiu uma nota confirmando ser Adriano nas imagens e revelou que o prefeito estava sofrendo ameaças de um grupo nos últimos meses.





"O prefeito vem sofrendo ameaças e xingamentos de um mesmo grupo, insistentemente, todos os finais de semana nos últimos dois meses na porta de sua casa. No domingo, no fim da tarde, as mesmas pessoas insultaram novamente o prefeito e seu filho, que reagiram", disse em nota para o jornal.

