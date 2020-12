Decisão sobre prefeito eleito com candidatura indeferida fica para 2021

Prefeito eleito ainda não sabe se poderá assumir o cargo (foto: Brasil Metrópole/divulgação)

A situação doem São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, com candidaturavai ser resolvida em 2021. Eloi Radin () teve 48,48% dos votos, mas o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais () vai decidir o caso apenas no retorno doforense.

De acordo com o TRE, o indeferimento do registro de candidatura de Eloi Radin só foi confirmado no fim de novembro. Com isso, ele não pode ser diplomado nem tomar posse. Até que o impasse seja resolvido, o presidente eleito da Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí, vai assumir o comando da prefeitura em 1º de janeiro.

“O recurso especial já foi apresentado, mas com o início do recesso do Judiciário, o processo deve ser encaminhado ao TSE a partir de 21 de janeiro. Os prazos processuais ficarão suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro”, informou o TRE.

Eloi Radin obteve nas urnas 6.718, ou quase a metade do total dos votos válidos na cidade, mesmo com a candidatura contestada. O prefeito derrotou Brian Drago, que ficou em segundo lugar, com 22,42% dos votos válidos.

Enquanto isso, a situação fica indefinida. “Se o TSE mantiver o indeferimento, novas eleições podem acontecer na cidade. Mas, se o TSE reverter a decisão e deferir o registro, Eloi poderá ser diplomado e tomar posse”, esclarece do TRE.