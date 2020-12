Ameaçados de cassação, prefeito de Teófilo Otoni e vice são diplomados

Éder Detrez (DEM) e Daniel Sucupira (PT) exibem os seus diplomas no Cartório Eleitoral de Teófilo Otoni

A diplomação de Sucupira e Detrez esteve ameaçada de não acontecer por duas vezes. A primeira, no dia 30 de novembro, quando a Justiça Eleitoral de Teófilo Otoni cassou o registro de suas candidaturas e cancelou a diplomação dos dois candidatos, depois que seus adversários políticos acusaram Sucupira de fazer contratações irregulares de servidores no período eleitoral.

Os advogados de Sucupira e Detrez recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que confirmou a diplomação no dia 12/12, com deferimento assinado pela juíza plantonista Cláudia Coimbra, que cassou a decisão do juiz Geraldo Rodrigues de Oliveira, da 269ª Zona Eleitoral de Teófilo Otoni.