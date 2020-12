Cármen Lúcia determina que PGR investigue uso da Abin por Flávio Bolsonaro

Ministra Cármen Lúcia autorizou investigação sobre uso da Abin por defesa do senador Flávio Bolsonaro (foto: Jane de Araújo/Agência Senado) Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de investigação pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar o suposto uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, no caso das rachadinhas. A ministra, do Supremo Tribunal Federal (), determinou a abertura depela Procuradoria-Geral da República () para apurar o suposto uso da Agência Brasileira de Inteligência () para auxiliar a defesa do senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, no caso das





No despacho, a magistrada vê possível crime de responsabilidade e advocacia administrativa. De acordo com a revista Época, a defesa do parlamentar recebeu dois relatórios com suposta devassa ilegal por parte dos servidores da Receita nas contas pessoais do senador.









Em nota, a Abin e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) negaram a colaboração. No entanto, o general Augusto Heleno, chefe do GSI, confirmou ter se reunido com o presidente Jair Bolsonaro e duas advogadas do senador. Mas ele diz que os pedidos não foram levados adiante.





A revista Crusoé aponta que o próprio diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, repassou, por WhatsApp, os relatórios para a defesa do parlamentar. Ramagem é amigo da família do presidente.