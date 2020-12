"A política não é meio de vida", diz vereador eleito de BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Ciro Pereira (PTB), consultor de negócios, cristão e conservador que naturaliza a vida política.



LEIA MAIS 21:36 - 16/12/2020 Ministério Público investiga prefeito e vereadores em São João del-Rei

04:00 - 16/12/2020 "Sou um vereador mais fiscalizador", diz Helinho da Farmácia

04:00 - 15/12/2020 "Quero ser vereador líder comunitário", anuncia parlamentar eleito em BH Estado de Minas, o futuro parlamentar, de 29 anos, comentou que espera bons resultados da nova legislatura.



“Como teve uma mudança grande, e muitos vereadores não têm histórico político, acho que essa nova composição pode entregar muito, por não ter vícios. São cidadãos comuns que têm mandato. A expectativa é grande de sermos modelo de uma Câmara que renovou e deu certo”.



Ser eleito em uma primeira disputa com 4.340 votos para o cargo de vereador de Belo Horizonte não é nada mal. Foi esse o caso de(PTB), consultor de negócios, cristão e conservador que naturaliza a vida política.Em entrevista ao, o futuro parlamentar, de 29 anos, comentou que espera bons resultados da nova legislatura.“Como teve uma mudança grande, e muitos vereadores não têm histórico político, acho que essa nova composição pode entregar muito, por não ter vícios. São cidadãos comuns que têm mandato. A expectativa é grande de sermos modelo de uma Câmara que renovou e deu certo”.

Fortemente ligado ao segmento evangélico, Ciro Pereira também cuida de um projeto social que “acelera” organizações não-governamentais (ONGs), associações e demais entidades do terceiro setor.



Após um interesse político que surgiu em 2013 e com a união da atuação em igrejas, no projeto social e no meio empresarial, o gestor de negócios se candidatou em 2020 e venceu. Ele diz que ficou surpreso em parte com o resultado positivo.