Discurso: Bolsonaro adota uma versão light

O mandatário também falou em união

“É um momento muito feliz para todos nós brasileiros. Senhores governadores, é uma honra recebê-los aqui. Outros que não comparecerem com certeza foi por motivo de força maior, mas a grande força que todos nós demonstramos agora é a união para buscar a solução de algo que nos aflige há meses. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou foi no afã de buscar solução. Realmente, nos afligiu desde o início. Não sabíamos o que era esse vírus como ainda não sabemos em grande parte. Nós todos, irmanados, estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para nos livrarmos desse mal que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19”.





Bolsonaro disse ainda que o Brasil vislumbra a bonança e que a pandemia do novo coronavírus está próxima ao fim: “Obviamente, momentos difíceis todos nós vivemos, mas depois da tempestade vem a bonança, é isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito, o bem comum, a volta à normalidade”.