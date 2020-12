Apenas Bolsonaro e Kim Jong-un não reconhecem vitória de Biden

AM

Jair Bolsonaro e Kim Jong-un são os únicos presidentes a não reconhecer vitória de Joe Biden nos Estados Unidos (foto: Agência Brasil/Reprodução AFP/Reprodução) presidente do México, Andrés Manuel Lópes Obrador, comprimentou nesta terça-feira (15/12), por meio de uma carta, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Com isso, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, são os únicos ainda a não reconhecerem os resultados das eleições norte-americanas. comprimentou nesta terça-feira (15/12), por meio de uma carta, o. Com isso, o, são os únicos ainda a não reconhecerem os resultados das eleições norte-americanas.









Les comparto la carta de felicitación enviada por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al Presidente Electo de los Estados Unidos de América Joseph Biden. pic.twitter.com/fpzyNh31IW %u2014 Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 15, 2020





Nesta terça (15/12), o presidente russo, Vladimir Putin, também comprimentou Biden por meio de um telegrama. “Da minha parte, estou pronto para uma colaboração e para estabelecer contatos com você”, escreveu.





O silêncio do presidente brasileiro





Bolsonaro se recusa a admitir que Joe Biden, rival de seu aliado Donald Trump, ganhou as eleições americanas. O presidente chegou a questionar o sistema de apuração dos EUA e se recusou a falar do assunto com a imprensa.





Os filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), chegaram a chamar as eleições de fraudulentas. Pelas redes sociais, os dois militam à favor de Trump.





Vitória de Biden é confirmada

Joe Biden derrotou Donald Trump e se tornou o novo presidente dos Estados Unidos (foto: AFP/Reprodução)



O Colégio Eleitoral confirmou na segunda-feira (14/12) a vitória de Joe Biden. A etapa é mais uma das formalidades entre a votação de novembro e a posse do democrata como novo presidente, prevista para 20 de janeiro.

Ao todo, Biden conquistou 306 delegados no Colégio Eleitoral, contra 232 de Trump. Em números absolutos, o democrata recebeu 81,3 milhões de votos, contra 74,3 milhões do republicano.

