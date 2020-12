Bolsonaro tem maior aprovação entre homens e evangélicos

Bolsonaro é avaliado como bom ou ótimo principalmente entre homens e evangélicos (foto: Norberto Duarte/AFP)

O presidente Jair(sem partido) é avaliado como bom ou ótimo principalmente entre homens (41%), evangélicos (53%), pessoas acima de 35 anos (43%), com renda de mais de cinco salários mínimos (42%) e que moram em cidades de médio porte — entre 40 mil e 200 mil habitantes (45%). É o que diz o levantamento XP/Ipespe realizado na primeira semana de dezembro.A pesquisa mostrou ainda que ada gestão Bolsonaro se manteve estável, dentro da margem de erro de 3,5%, entre o fim de novembro e o começo de dezembro.Agora, 38% das pessoas ouvidas consideram o governo ótimo ou bom, contra 37% antes.Outros 35% avaliam a administração federal como ruim oucontra 34% no mês anterior. A avaliação do governo como regular caiu ligeiramente de 28% para 25%.O pico deSe as eleições fossem hoje, o presidente lideraria com 29% das intenções de votos.O segundo lugar tem um triplo empate técnico:(PT), Sérgio Moro, e Ciro Gomes (PDT) aparecem com 12%, 11% e 9%, respectivamente. Como a margem de erro é de 3,5%, considera-se empate.O apresentador Lucianoe Guilherme Boulos (PSOL) vêm logo atrás, com 7% e 5%, respectivamente, da preferência dos eleitores. É é a primeira vez que o psolista aparece na pesquisa desde que disputou o segundo turno nas eleições à Prefeitura de São Paulo.Esses dados são da sondagem estimulada, quando o pesquisador apresenta os nomes dos possíveis candidatos aos entrevistados.Na pesquisa espontânea, quando cada pessoa fala o nome do próprio candidato sem receber nenhuma sugestão, o cenário não muda muito. Bolsonaro continua em primeiro, embora com percentual menor — 24%.O ex-presidente(PT) aparece em segundo lugar, com 6% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes (3%), Haddad (2%) e Moro (1%).A sondagem da XP/Ipespe também simulou possíveis cenários para um segundo turno. De acordo com os dados obtidos, Bolsonaro eestão em empate técnico, com 36% e 34% das intenções de voto respectivamente.Apesar disso, o atual presidente seria reeleito frente a todos os outros adversários com apoio de mais de 40% dos entrevistados.Contra Haddad, o resultado seria 45% a 35%; Ciro Gomes 43% a 36%; Luciano Huck, 40% a 33%; e Guilherme Boulos, 47% a 31%.A pesquisa ouviu 1 mil pessoas de todo o país por telefone. A margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos em todos os dados e o relatório não aponta o nível dedo levantamento.