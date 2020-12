STF exige explicações sobre relatório da Abin para ajudar Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro teria recebido documentos para facilitar atuação de sua defesa no caso das 'rachadinhas' (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)









De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Queiroz comandava o esquema conhecido como 'rachadinha' – entrega de parte de salários de assessores para uso particular de parlamentares.





No dia 13 de agosto, os partidos Rede e PSB apresentaram uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual define a base das atividades de inteligência, julgado pelo próprio STF. Foi com base nessa decisão que Cármen Lúcia pediu explicações a Heleno e Ramagem. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também pediu para que a atuação da Abin no caso Queiroz fosse limitada.





À Epoca, a Abin garantiu que não produziu nenhum documento, enquanto a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que recebeu relatórios da agência.

A ministra do, deu 24 horas, nesta segunda-feira (14/12), para que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional,, e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),, expliquem a produção de relatórios de orientação parae seus advogados para embasar um pedido de anulação do caso Fabrício Queiroz.