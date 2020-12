Bolsonaro: 'Todo chefe do Executivo tem alguns PFs do seu lado'

Bolsonaro em solenidade da Polícia disse que "odo Executivo deve ter uns PFs do seu lado" (foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidenteafirmou na manhã desta segunda-feira (14/12) durante solenidade de encerramento dos cursos de delegado e perito criminal da Polícia Federal que todo chefe do Executivo precisa de alguns PFs ao lado.

'Cifrão na frente dos olhos'

“Vocês, mais que uma, são uma certeza que o Brasil pode dar certo. Ouso até dizer que todo chefe do Executivo tem alguns PFs do seu lado, porque só assim há a certeza que a missão será cumprida. Vocês nos protegem muitas vezes, nos dão esperança em outras oportunidades de que dá para mudar o”, apontou.Bolsonaro ainda elogiou a corporação e agradeceu o trabalho dano episódio em que foi vitimado por umanas eleições de 2018 em Minas Gerais.“É uma satisfação estar aqui até porque, eu reconheço, o Brasil reconhece o trabalho de vocês. Vocês nos dão esperanças. Em parte, vocês sãopor eu estar aqui em duas ocasiões. Por um momento quase trágico e, outra, por recordar a sociedade que o bem não será vencido pelo mal”, declarou.

Sobre o concurso que possibilitou a contratação dos servidores, o mandatário disse “não ter feito mais do que a obrigação” e que ter conseguido as investiduras dos mesmos apesar da equipe econômica não foi fácil de lidar. Ele completou que a pasta “só tem cifrão na frente dos olhos”.



“O trabalho de vocês tem sido fantástico, essa é uma instituição reconhecida no Brasil inteiro. Vocês merecem realmente esse título. À essa garotada que está chegando agora, não fiz mais que a minha obrigação, ao perceber via DG (diretoria-geral da PF) que existiam vocês, nós nos empenhamos junto à economia, o que não é fácil. O pessoal lá só tem cifrão na frente dos olhos, mas chegou esse momento. O Brasil precisa do trabalho de vocês, vocês são privilegiados. Peço a Deus que os acompanhe em toda a sua jornada, sejam felizes e cada vez mais nos façam orgulhar de vocês”, concluiu.