COVID-19: Zema rebate Bolsonaro sobre fim da pandemia

Zema reiterou, apesar do crescimento da epidemia no estado, a volta às aulas presenciais (foto: Gil Leonardi/Governo de Minas)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, comenta a fala de Bolsonaro sobre a pandemia estar chegando "ao fim": "Os dados em Minas Gerais diferem dessa opinião".#RádioBandeirantes #TradiçãoNoRádio pic.twitter.com/LvWytaYSlK %u2014 Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) December 11, 2020

Números

Volta às aulas

Aliado de primeira hora do presidente(sem partido), o governador(Novo) não fez coro com o presidente sobre a previsão de fim da pandemia do coronavírus.Nessa quinta-feira (11/12), contra qualquer prognóstico da ciência, Bolsonaro disse que o Brasil estaria no ‘’finalzinho da epidemia’’ “Os números nossos apontam diferente”, rebateu Zema em entrevista à Radio Band. Nesse sábado, balanço da Secretaria de Estado da Saúde aponta que os casos em Minas estão em ritmo de crescimento “Em Minas, tivemos um repique com número acentuado de casos e elevação no números de óbitos”, afirmou o governador.



Zema também reiterou que pretende retornar as aulas presenciais no estado de fevereiro. Ele destacou, no entanto, que se dependesse do governo de Minas, esse retorno já teria acontecido.



O governador lembrou ainda que liminar da Justiça impediu o retorno das aulas presenciais. Segundo o governador, as escolas estaduais “estão preparadas” para receber os alunos, apesar da pandemia do coronavírus.