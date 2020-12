Vereador de Poços de Caldas morre aos 72 anos, vítima da COVID-19

Vereador Paulo Eustáquio é mais um político que morre vítima de COVID-19 (foto: Câmara Municipal/divulgação)

Paulo Eustáquio de Souza (), de 72 anos,vítima danessa sexta-feira (11), em, no Sul de Minas. Ele estava internado desde 30 de novembro em um hospital particular da cidade. A prefeitura decretou luto oficial de três dias pela morte do político.

A informação foi confirmada pela Câmara Municipal de Poços de Caldas. No período em que Paulo esteve internado, a família não autorizou a divulgação do estado de saúde do parlamentar. A última atualização foi feita no começo deste mês, quando foi informado que Paulo Eustáquio estava na Unidade de Terapia Intensiva () de um hospital particular da cidade.

“Não temos palavras para expressar todos os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração de sua esposa e demais familiares neste momento de dor”, diz nota de pesar da Câmara Municipal da cidade.

Paulo Eustáquio de Souza nasceu em 29 de fevereiro de 1948, em Bom Despacho (MG). Foi transferido para Poços de Caldas como policial militar em 1969. Dedicou-se à profissão por 30 anos e depois entrou para a política.Foi eleito vereador pela primeira vez em 1997, com 1.215 votos. Durante a trajetória, participou de diversas comissões no Legislativo. Ele estava no exercício de seu último mandato, tendo sido também 2º secretário e vice-presidente da Câmara.

A Prefeitura de Poços de Caldas vai decretar luto oficial de três dias pelo falecimento do vereador. O decreto de luto será publicado no Diário Oficial do Município.

“É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do vereador Paulo Eustáquio. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Sem dúvida, Poços de Caldas perde um grande parlamentar e representante do povo”, lamentou o prefeito Sérgio Azevedo.

Poços de Caldas segue com 2.301 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 64 mortes em decorrência da doença.