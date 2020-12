COVID-19: Assembleia vai votar texto que obriga MG a garantir vacina

Vacina é esperança mundial para colocar fim às agruras impostas pelo coronavírus. (foto: Carol Morena/CCS Medicina/UFMG)

Histórico

Osestaduais mineiros devem votar, nesta sexta-feira (11/12), Projeto de Lei (PL) que obriga o estado a garantir, gratuitamente,contra oaos cidadãos que quiserem ser imunizados. Segundo o texto, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) demore a autorizar a aplicação, o governo de Romeu Zema (Novo) poderá recorrer à legislação federal que permite que o crivo de agências internacionais baste para dar início à vacinação.O texto foi apresentado pelo líder da oposição a Zema, André Quintão (PT). Como todas as propostas ligadas à pandemia, a matéria será analisada em turno único no plenário da Assembleia. Nesta quinta, a Anvisa deu aval à aplicação emergencial de vacinas No último dia 8, o governador afirmou que a imunização em solo mineiro deve seguir o calendário estipulado pelo Ministério da Saúde . "A vacinação é muito importante e o estado de Minas Gerais já está todo preparado. Já compramos mais de 50 milhões de seringas e 700 refrigeradores", disse, após se reunir com o chefe da pasta, Eduardo Pazuello. Zema garantiu, ainda, estrutura para vacinar a população quando as doses estiverem disponíveis.A previsão do Palácio do Planalto é iniciar a vacinação, por meio dos grupos prioritários, entre fevereiro e março de 2021.Em, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou acordo com o Instituto Butantan para obter a Sinovac, imunizante de origem chinesa, tão logo o modelo seja aprovado. Há costura, ainda, com a Pfizer, empresa britânica responsável por outra vacina.