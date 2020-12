Veja quais deputados votaram contra a Convenção contra o Racismo na Câmara

Texto contra o racismo foi aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)





Organização dos Estados Americanos (OEA) que aderirem ao projeto se comprometem a prevenir, eliminar, proibir e punir todos os atos e manifestações de racismo, discriminação e demais intolerâncias. No Brasil, a prática do racismo, de acordo com a Constituição, é crime inafiançável e imprescritível. Quem comete tal ato está sujeito à pena de reclusão.





A adesão do Brasil ao projeto foi aprovada em dois turnos. No primeiro, foram 414 votos a favor contra 39. Já no segundo, o placar terminou em 417 a 42. O texto será apreciado pelo Senado. Caso seja aprovado, será adicionado à Constituição em forma de emenda.





Entre os 42 votos contrários no segundo turno, a maior parte deles foram de parlamentares do Partido Social Liberal (PSL), com 23 deputados opositores ao projeto. Outra legenda que ganhou destaque na lista foi o Novo, com oito representantes não favoráveis ao texto.





Quatro deputados federais fazem parte da bancada mineira. São eles: Alê Silva (PSL-MG), Junio Amaral (PSL-MG), Lucas Gonzalez (NOVO-MG) e Tiago Mitraud (NOVO-MG).





Veja a lista completa dos 42 votos contrários





Adriana Ventura (NOVO-SP)

Alexis Fonteyne (NOVO-SP)

Alê Silva (PSL-MG)

Aline Sleutjes (PSL-PR)

Bia Kicis (PSL-DF)

Caroline de Toni (PSL-SC)

Coronel Tadeu (PSL-SP)

Carlos Jordy (PSL-RJ)

Daniel Freitas (PSL-SC)

Diego Garcia (PODE-PR)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Dra. Soraya Manato (PSL-ES)

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Filipe Barros (PSL-PR)

Gilson Marques (NOVO-SC)

General Girão (PSL-RN)

Guiga Peixoto (PSL-SP)

Heitor Freire (PSL-CE)

Helio Lopes (PSL-RJ)

Joice Hasselmann (PSL-SP)

Junio Amaral (PSL-MG)

Kim Kataguiri (DEM-SP)

Lucas Gonzalez (NOVO-MG)

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP)

Márcio Labre (PSL-RJ)

Major Fabiana (PSL-RJ)

Marcel van Hattem (NOVO-RS)

Nelson Barbudo (PSL-MT)

Nicoletti (PSL-RR)

Paulo Azi (DEM-BA)

Pastor Eurico (PATRIOTA-PE)

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF)

Paulo Ganime (NOVO-RJ)

Paulo Martins (PSC-PR)

Rodrigo Coelho (PSB-SC)

Roman (PATRIOTA-PR)

Sanderson (PSL-RS)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Tiago Mitraud (NOVO-MG)

Vinicius Poit (NOVO-SP)

Vitor Hugo (PSL-GO)

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP)

