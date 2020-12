Bolsonaro comemora fim de imposto para importar armas

Militar, reformado como capitão do Exército, Bolsonaro tem fascínio por armas (foto: Facebook/reprodução)

Prioridade

O presidente(sem partido) anunciou em sua conta no Facebook, nesta quarta-feira (9/12), que a partir de 1º de janeiro não haverá cobrança de impostos para a importação deHoje, o imposto é de 20% para esses dois tipos de. A isenção da alíquota não se aplica a alguns tipos de armas, como as que são carregadas exclusivamente pela boca, pistolas lança-foguetes, revólveres para tiros de festim e armas de ar comprimido ou de gás.Desde o início de seu governo (1º/01/2019), Bolsonaro tem demonstrado prioridade para políticas que resultem em benefícios para o armamento da população civil Em fevereiro de 2019, o presidente, por meio de um, permitiu a importação de armas, até então proibida. O mesmo decreto também prevê o aumento do número dee possibilidade de portar armas em mais locais do que a lei anterior.A medida consta de resolução da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), publicada no Diário Oficial da União (DOU), zerando a alíquota depara 509 produtos, incluindo as armas, produtos para o combate ao covid-19, câncer e HIV; além de equipamentos de energia solar e produção médica, exames, cirurgias oftalmológicas, informática, arroz, soja e milho.De acordo com o presidente, mais isenções de alíquotas estão sendo estudadas, sem especificar para quais produtos.